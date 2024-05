Après avoir révélé tout de suite après sa victoire en finale à Madrid contre Felix Auger‐Aliassime qu’il avait bien failli ne pas se présenter sur le court, Andrey Rublev a donné quelques expli­ca­tions supplé­men­taires en confé­rence de presse.

« Je suis bien bien malade. Demain (lundi) je pense aller à l’hô­pital pour un examen complet. Je ne sais pas exac­te­ment ce qui se passe, parce que cela fait déjà huit ou neuf jours que je suis malade, et ce n’est pas normal. Il n’y a pas vrai­ment eu d’amé­lio­ra­tion, ce qui est étrange, parce que norma­le­ment, quand je suis malade, ça ne dure que deux ou trois jours au maximum, de la fièvre mais rien de plus. Encore un peu de fièvre, mais rien de spécial. Cette fois‐ci, c’est la première fois de ma vie que je me sens aussi mal. Demain nous saurons ce que c’est exac­te­ment, si c’est une angine ou un virus, mais ma gorge est complè­te­ment bloquée. Depuis huit neuf jours, je ne peux rien avaler, rien manger et j’ai des maux de tête énormes. J’ai reçu des injec­tions et pris des anti­dou­leurs. Pendant deux ou trois heures, j’étais plein d’an­ti­dou­leurs. Je suis rempli de médi­ca­ments », a déclaré le 6e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.