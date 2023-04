Au micro de l’ATP sur le court après sa victoire contre Stan Wawrinka ce vendredi au Masters 1000 de Madrid (7−5, 6–4), Andrey Rublev a une nouvelle fois démontré toute son humilité.

« Je suis heureux d’être au prochain tour. Quand j’ai vu le tirage, je me suis dit : ‘Ok, je vais peut‐être rentrer à la maison plus tôt que prévu. C’est incroyable d’être tête de série numéro 5 et de prendre Stan dès mon entrée en lice’. Quand j’étais 40e mondial, j’avais parfois des tirages plus faciles. Lors de notre dernière rencontre, il m’avait battu (à Paris‐Bercy en 2020, ndlr), donc je me suis concentré et j’ai réussi à gagner. Je me sens très bien », a expliqué le numéro 6 mondial, prota­go­niste d’un toss impro­bable avec le Suisse avant le début du match.

Le Russe affron­tera désor­mais le Japonais Yoshihito Nishioka (34e) en 16es de finale.