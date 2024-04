Soulagé vendredi, Holger Rune pous­sait un énorme cri de rage après avoir remporté un gros combat face à Mariano Navone. On l’ima­gi­nait lancé pour la suite du tournoi. Mais deux jours plus tard, le 12e mondial s’in­cline au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid contre le Néerlandais Tallon Griekspoor : 6–4, 4–6, 6–3, en 2h13 de jeu.

Le 25e mondial remporte sa victoire la plus pres­ti­gieuse sur terre battue dans un grand tournoi. Rune subit lui une nouvelle décep­tion cette saison, une semaine après avoir été balayé par Jan‐Lennard Struff en demi‐finales à Munich.

Le Danois, à la recherche d’un cinquième titre en carrière depuis plus d’un an, va désor­mais trouver la solu­tion pour défendre ses points à Rome (finale) et Roland‐Garros (quart de finale).