Bublik et Rune ont offert un spec­tacle de folie avec des aces, des points gagnants et des atti­tudes dignes de la NBA tout en préser­vant une forme de fair play.

Comme l’in­dique le score (6−1, 4–6, 7–6 (9)), le duel a été indécis et le public en a eu pour son argent. A la sortie de cette victoire à l’ar­ra­chée, Holger avait du mal à retrouver ses esprits.

« Honnêtement, je n’ai pas de mots pour le moment. C’était un match telle­ment difficile.cDans ce genre de condi­tions, c’est l’al­ti­tude, c’est très rapide par rapport à ce que j’ai joué jusqu’à présent. Bublik, nous savons tous comment il joue. Il joue de manière très agres­sive, il prend la balle de manière agres­sive et précoce. J’ai donc dû me creuser la tête et trouver des solu­tions. J’ai été coura­geux à la fin et c’est ce qui a fait la différence »