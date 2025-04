Holger Rune n’en­chaî­nera pas après son titre à Barcelone. Alors qu’il était mené un set à zéro (6−2) face à Flavio Cobolli pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, le 9e joueur mondial a décidé d’abandonner.

« Malheureusement, je me suis légè­re­ment tordu le genou pendant l’échauf­fe­ment aujourd’hui, et j’ai ressenti une gêne pendant le match. Je pense que la meilleure solu­tion était d’ar­rêter, même si j’avais très envie de pour­suivre ma bonne série en Espagne. À l’année prochaine ! », a expliqué le Danois sur Twitter.

Unfortunately I had a little twist in my knee during warm up today , and I felt it during the match. I think it was the best solu­tion to stop even though I was looking very much forward to continue my posi­tive ride in Spain 🇪🇸 see you next year @MutuaMadridOpen https://t.co/a5KTPLvrQd