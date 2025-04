Après les inquié­tudes de Davidovich Fokina, Sabalenka et Rublev, au tour de Casper Ruud, 15e joueur mondial, de prendre des mesures concrètes liées aux poten­tielles conta­mi­na­tions pour dopage. Interrogé à ce sujet dans les locaux du Masters 1000 de Madrid, le Norvégien assure faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas être contrôlé positif à des substances illégales.

« Il faut faire très atten­tion à ce que l’on prend. J’apporte toujours mes propres médi­ca­ments de Norvège, au cas où je tombe­rais malade. Et je n’achète jamais rien dans les maga­sins « locaux » parce qu’il y a un grand risque. On ne sait pas ce qu’il y a dedans, ni ce qu’il contient, ni s’il y a quelque chose de conta­miné. Il y a beau­coup de choses dont il faut être conscient et j’ai toujours été très prudent, mais il arrive un moment où l’on ne sait pas si l’on doit aller au restau­rant au cas où le chef aurait mis quelque chose dans notre nour­ri­ture ou notre boisson. Ce sont des choses que l’on ne peut pas contrôler, mais celles que je peux contrôler, j’en suis très conscient. Le cas de Sinner et Swiatek a été très malheu­reux pour tous les deux. »