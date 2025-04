Sorti du top 10 après sa défaite en quart de finale à l’ATP 500 de Barcelone contre Holger Rune (6−4, 6–2), Casper Ruud compte remettre les pendules à l’heure. Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Madrid, le 15e joueur mondial s’est défait sans trop de diffi­cultés d’Arthur Rinderknech (6−3, 6–4). En cas de beau parcours, le triple fina­liste en Grand Chelem peut récu­pérer de précieux points, lui qui s’est incliné en huitième de finale l’an passé.

En zone mixte, le Norvégien est revenu sur ses ambi­tions dans la capi­tale espagnole.

« Si vous abordez chaque tournoi avec l’ob­jectif de le gagner, cela peut être très déce­vant. Il faut se fixer des objec­tifs réalistes. Si je dis que je vais gagner tous les tour­nois sur terre battue, c’est une erreur, car je sais que je n’y arri­verai pas. Le seul à l’avoir fait est Nadal, et même lui a parfois perdu des matches. J’ai dit qu’at­teindre les quarts de finale serait un objectif très réaliste que je pour­rais atteindre, et si j’at­teins les quarts de finale, il faudra bien sûr oublier cet objectif et aller plus loin. Mais si j’ar­rive en quart de finale, je ne me mettrai pas trop de pression ».