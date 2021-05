Vainqueur de Tsitsipas, l’homme en forme, Casper Ruud a été impres­sion­nant. C’est l’une des plus belles victoires de sa carrière. Il sera opposé à Alexander Bublik au prochain tour mais à tenu en confé­rence de presse à rappeler les personnes qui l’avaient aidé à atteindre ce niveau de tennis. Bien sur, ces remer­cie­ments allaient en direc­tion du clan Nadal puisque Casper bien qu’en­trâiné par son père est aussi conseillé par des coaches de l’aca­démie de l’Espagnol : « Chaque fois que je vais à l’aca­démie, nous nous parlons, nous nous entraî­nons les uns avec les autres. Pedro Clar est celui qui voyage le plus avec moi. Nous avons une très bonne rela­tion. Il est ici cette semaine. Il apprécie égale­ment. Il a été avec moi avec certains de mes plus grands tour­nois et victoires. Quand j’ai remporté mon premier tournoi à Buenos Aires, ma première demi‐finale à Rome l’année dernière, Pedro était avec moi.

Je pense que cela m’a beau­coup aidé. Obtenir égale­ment de l’aide de Toni est précieux et même s’il aide Felix plus person­nel­le­ment, il reste toujours impliqué dans mon tennis. Enfin, et je me dois de le citer Rafa m’a beau­coup aidé ces dernières années, pour atteindre ce niveau, c’est évident »