Attention, Casper Ruud semble enfin avoir trouvé le bonne cadence et on sait que le Norvégien peut être vrai­ment redou­table sur terre battue. En quart de finale, il va affronter Daniil Medvedev et estime que l’on a tendance à mal évaluer le niveau du Russe sur cette surface.

« Je vais affronter Daniil, ce sera encore un match diffi­cile. On ne s’est jamais rencon­trés sur cette surface. Il m’a battu sur gazon et sur dur. Je vais essayer de tirer profit de la terre battue. C’est quel­qu’un à ne pas sous‐estimer sur terre battue, c’est sûr. Il a gagné Rome une année. Il a très bien joué. S’il est dans le bon état d’es­prit, c’est un compé­ti­teur coriace, peu importe où et quand. J’essaierai de récu­pérer et de faire de mon mieux à notre retour jeudi »