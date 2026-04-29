En ce moment, Aryna ne semble pas très motivée et l’on sait que même si elle a eu des belles perfor­mances sur la terre battue ce n’est pas son terrain de jeu préféré. A l’issue de sa défaite surpre­nante face à Hailey Baptiste (6−2, 3–6, 6–7), elle a décidé de ne pas en faire un drame.

« C’était un match dur. Elle a très bien joué, j’ai aussi bien joué. Je pense que j’ai eu quelques oppor­tu­nités dans le troi­sième set. J’ai senti que j’étais peut‐être un peu pressée sur certains points à ce moment‐là. Mais bon, parfois il faut apprendre, prendre le négatif de cette semaine et avancer. Je pense qu’elle a joué de bons points. J’ai eu quelques oppor­tu­nités et je ne les ai pas saisies. Je sens qu’elle a joué un tennis très coura­geux à ces moments de balle de match, et ça a fait la différence. »