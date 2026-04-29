Accueil ATP ATP - Madrid

Sabalenka est réaliste : « Il faut apprendre, prendre le négatif de cette semaine et avancer »

Par
Laurent Trupiano
-
237

En ce moment, Aryna ne semble pas très motivée et l’on sait que même si elle a eu des belles perfor­mances sur la terre battue ce n’est pas son terrain de jeu préféré. A l’issue de sa défaite surpre­nante face à Hailey Baptiste (6−2, 3–6, 6–7), elle a décidé de ne pas en faire un drame.

« C’était un match dur. Elle a très bien joué, j’ai aussi bien joué. Je pense que j’ai eu quelques oppor­tu­nités dans le troi­sième set. J’ai senti que j’étais peut‐être un peu pressée sur certains points à ce moment‐là. Mais bon, parfois il faut apprendre, prendre le négatif de cette semaine et avancer. Je pense qu’elle a joué de bons points. J’ai eu quelques oppor­tu­nités et je ne les ai pas saisies. Je sens qu’elle a joué un tennis très coura­geux à ces moments de balle de match, et ça a fait la différence. »

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 10:57

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥