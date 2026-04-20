Si Novak Djokovic, absent depuis Indian Wells, et Carlos Alcaraz, blessé au poignet, ont déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid (22 avril au 3 mai), Jannik Sinner sera lui bel et bien présent dans la capi­tale espagnole.

Et le tirage au sort ayant eu lieu, l’Italien connaît son parcours poten­tiel jusqu’à un possible titre à Madrid, l’un des deux seuls Masters 1000 qui manque à son palmarès avec Rome.

Este es el posible cuadro de Jannik Sinner en Madrid, donde irá por su quinto M1000 seguido que puede ganar.



1R‐Bye

2R‐Qualy

3R‐Diallo/Michelsen/Cinà

4R‐Paul/Machac/Norrie

CF‐Fonseca/Rublev/De Miñaur/Jódar/Cilic/Rinderknech

SF‐Fils/Shelton/Musetti/Draper… https://t.co/s15Yp44dYx pic.twitter.com/FCdbJGiI8a — José Morón (@jmgmoron) April 20, 2026

« Compte tenu de son statut de favori, il pour­rait se heurter à des adver­saires assez coriaces sur son chemin vers les demi‐finales. La lutte pour les quarts de finale regorge de grands joueurs en grande forme, ce qui promet un tableau tout sauf ennuyeux, bien au contraire », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron.

Les quarts de finale potentiels :

🇪🇸 Projected 2026 @MutuaMadridOpen quarter‐finals by seeding :



(1) Sinner vs De Minaur (5)

(4) Shelton vs Musetti (6)

(8) Bublik vs Auger‐Aliassime (3)

(7) Medvedev vs Zverev (2)#MutuaMadridOpen — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2026

J‑2 !