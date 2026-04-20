Si Novak Djokovic, absent depuis Indian Wells, et Carlos Alcaraz, blessé au poignet, ont déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid (22 avril au 3 mai), Jannik Sinner sera lui bel et bien présent dans la capitale espagnole.
Et le tirage au sort ayant eu lieu, l’Italien connaît son parcours potentiel jusqu’à un possible titre à Madrid, l’un des deux seuls Masters 1000 qui manque à son palmarès avec Rome.
Este es el posible cuadro de Jannik Sinner en Madrid, donde irá por su quinto M1000 seguido que puede ganar.— José Morón (@jmgmoron) April 20, 2026
1R‐Bye
2R‐Qualy
3R‐Diallo/Michelsen/Cinà
4R‐Paul/Machac/Norrie
CF‐Fonseca/Rublev/De Miñaur/Jódar/Cilic/Rinderknech
SF‐Fils/Shelton/Musetti/Draper… https://t.co/s15Yp44dYx pic.twitter.com/FCdbJGiI8a
« Compte tenu de son statut de favori, il pourrait se heurter à des adversaires assez coriaces sur son chemin vers les demi‐finales. La lutte pour les quarts de finale regorge de grands joueurs en grande forme, ce qui promet un tableau tout sauf ennuyeux, bien au contraire », a réagi le journaliste espagnol José Moron.
Les quarts de finale potentiels :
🇪🇸 Projected 2026 @MutuaMadridOpen quarter‐finals by seeding :— Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2026
(1) Sinner vs De Minaur (5)
(4) Shelton vs Musetti (6)
(8) Bublik vs Auger‐Aliassime (3)
(7) Medvedev vs Zverev (2)#MutuaMadridOpen
J‑2 !
Publié le lundi 20 avril 2026 à 10:57