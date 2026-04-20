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Sans Alcaraz et Djokovic, Sinner fixé sur son sort : « Ce tirage promet un tableau tout sauf ennuyeux, bien au contraire »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Si Novak Djokovic, absent depuis Indian Wells, et Carlos Alcaraz, blessé au poignet, ont déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid (22 avril au 3 mai), Jannik Sinner sera lui bel et bien présent dans la capi­tale espagnole. 

Et le tirage au sort ayant eu lieu, l’Italien connaît son parcours poten­tiel jusqu’à un possible titre à Madrid, l’un des deux seuls Masters 1000 qui manque à son palmarès avec Rome. 

« Compte tenu de son statut de favori, il pour­rait se heurter à des adver­saires assez coriaces sur son chemin vers les demi‐finales. La lutte pour les quarts de finale regorge de grands joueurs en grande forme, ce qui promet un tableau tout sauf ennuyeux, bien au contraire », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron. 

Les quarts de finale potentiels : 

J‑2 !

Publié le lundi 20 avril 2026 à 10:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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