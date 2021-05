Présent dans le top 10 mondial depuis plusieurs semaines d’af­filée, Diego Schwartzman est comme tous les autres joueurs de tennis de la planète : il peut lui aussi être très affecté par une défaite. Battu par le local Pablo Carreno‐Busta sur l’ATP 500 de Barcelone alors qu’il menait 5–2 dans l’ul­time manche, « El Peque » a fini par s’in­cliner, ce qui lui a valu quelques jours de « déprime ».

« Pour moi, c’était très dur de perdre contre Carreño‐Busta à Barcelone, dans un match extrê­me­ment exigeant et dans lequel j’avais mes options. J’ai été très touché mora­le­ment pendant quelques jours, mais je sais que si à Madrid je continue à avoir les sensa­tions que j’ai vécues dans ce tournoi, je vais aussi avoir des oppor­tu­nités. Je suis confiant, mon tennis est toujours là et il s’agit simple­ment d’être concentré et de répéter les bonnes choses pour mon jeu et mon corps, sur et en dehors du terrain. Mon objectif est de décou­vrir comment je peux être un meilleur joueur. »