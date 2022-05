Battu deux fois en demi‐finales à Monte‐Carlo et Barcelone, Diego Schwartzman, qui affronte ce mercredi Grigor Dimitrov au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, réalise pour le moment un très bon début de saison sur terre battue.

Interrogé en marge du tournoi par le quoti­dien espa­gnol AS sur son entraî­ne­ment avec Rafael Nadal dans la capi­tale espa­gnole et sur l’état de forme du Majorquin en vue de Roland‐Garros, l’Argentin s’est montré très optimiste.

« Il m’a battu à mort sur cet entraî­ne­ment (rires). S’il joue comme il s’en­traîne, je suis sûr qu’il le fera (gagner Roland‐Garros, ndlr). Cette année, il a perdu un match, contre Fritz en finale d’Indian Wells. Dans son sang, il se sent déjà plus vain­queur que les autres, même s’il a l’hu­mi­lité en dehors du terrain de se voir à égalité, je pense qu’il se voit comme un vain­queur. Il a l’ha­bi­tude de s’ab­senter pour cause de bles­sure et de ne pas jouer pendant quelques mois. Je pense donc que cela lui donne la sagesse de savoir comment revenir et comment se préparer. Il sait comment s’y prendre et, cette année, il a été à un niveau encore meilleur que lors des dernières années de sa carrière et je pense qu’il le ressent ainsi, il est donc clai­re­ment le favori sur cette tournée sur terre battue. »