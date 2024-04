Gaël Monfils n’aborde pas la saison sur terre battue de la meilleure des manières.

Battu une troi­sième fois en cinq matchs, ce mercredi au premier tour du Masters 1000 de Madrid face à l’Italien Luciano Darderi (6−4, 6–2, en 1h15), le Tricolore, dans des propos rapportés par L’Équipe, a préféré posi­tiver et se projeter sur l’avenir.

« Je trouve que le gars jouait très bien, il était très solide, très dur à déborder, il servait très bien. Il a gagné beau­coup de matches sur terre battue, c’est un vrai bon terrien, un jeune qui monte bien. Il a mieux joué que moi. De mon côté, c’était un peu plus dur, je n’ai pas fait un grand match. J’ai fait pas mal de fautes, j’avais du mal à trouver un bon rythme pour passer plus de premières balles. Je n’ai pas réussi à le bous­culer vrai­ment, je n’ai pas réussi à avoir de bonnes premières, à avoir de bonnes séquences. Je n’ai pas encore eu un gros match réfé­rence sur terre battue. Je monte progres­si­ve­ment. Ça fait long­temps que je n’ai pas joué sur terre battue, je refais des matches. Je vais essayer d’être mieux physi­que­ment, cette défaite va me donner du temps pour retravailler. »