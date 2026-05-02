On a beau dire mais il y a quelque chose de diffé­rent chez Arthur Fils.

Il donne vrai­ment l’im­pres­sion de vivre tout cela comme un vrai appren­tis­sage. Il est serein, vise le long terme sans s’af­foler. Cette matu­rité lui permet d’ac­cepter les échecs sans tout remettre en cause et en ayant la capa­cité à se projeter. C’est assez rare pour être souligné, surtout chez un joueur français.

En confé­rence presse après sa défaite assez cinglante contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Arthur n’a cherché aucune excuse. Il a juste constaté la distance qui exis­tait entre lui et les grands du circuit. Maintenant, il n’a qu’un projet : travailler pour pouvoir riva­liser avec eux.

« Ce que je veux, c’est riva­liser avec ces joueurs, arriver sur ces matches et avoir mes chances. Ça va passer par beau­coup, beau­coup d’en­traî­ne­ment. Je vais aller à Rome, je vais m’en­traîner. J’ai la semaine de prépa avant Roland‐Garros. On va s’en­traîner encore et encore sans s’ar­rêter. J’ai toute la saison, j’ai encore des années et des années devant moi, donc c’est très positif. Mais là, main­te­nant, tout de suite, je vais juste aller couper un petit peu et revenir après. »