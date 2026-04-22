Un temps la présence de Jannik Sinner à Madrid a été mis en doute et très vite certains spécialistes ont évoqué le fait que si l’Italien allait se rendre dans la capitale espagnole c’était pour remporter un 4ème Masters 1000 de suite, ce qui n’a jamais été fait. Or la raison réelle est ailleurs comme l’a expliqué son coach.
« Sinner à Madrid ? Nous avons eu beaucoup de temps pour nous entraîner à Indian Wells et nous sommes préparés. Jannik, déjà pendant Monte‐Carlo, s’est toujours amélioré au fil du temps. Si nous n’étions pas venus à Madrid, il se serait écoulé trop de temps entre ce tournoi et Rome. Il va bien, il n’y a pas de quoi s’inquiéter »
Vainqueur à Monte‐Carlo en perdant qu’un seul set, on sent que le team de Sinner n’a qu’une obession continuer à matcher pour progresser, engranger de la confiance et arriver à Paris dans les meilleurs conditions possibles. On rappelle que Roland‐Garros est le seul tournoi qui manque encore au palmarès de l’Italien tout comme à Madrid du reste…
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 09:50