Un temps la présence de Jannik Sinner à Madrid a été mis en doute et très vite certains spécia­listes ont évoqué le fait que si l’Italien allait se rendre dans la capi­tale espa­gnole c’était pour remporter un 4ème Masters 1000 de suite, ce qui n’a jamais été fait. Or la raison réelle est ailleurs comme l’a expliqué son coach.

« Sinner à Madrid ? Nous avons eu beau­coup de temps pour nous entraîner à Indian Wells et nous sommes préparés. Jannik, déjà pendant Monte‐Carlo, s’est toujours amélioré au fil du temps. Si nous n’étions pas venus à Madrid, il se serait écoulé trop de temps entre ce tournoi et Rome. Il va bien, il n’y a pas de quoi s’inquiéter »

Vainqueur à Monte‐Carlo en perdant qu’un seul set, on sent que le team de Sinner n’a qu’une obes­sion conti­nuer à matcher pour progresser, engranger de la confiance et arriver à Paris dans les meilleurs condi­tions possibles. On rappelle que Roland‐Garros est le seul tournoi qui manque encore au palmarès de l’Italien tout comme à Madrid du reste…



