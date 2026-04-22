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Simone Vagnozzi, coach de Jannik Sinner : « Si nous n’étions pas venus à Madrid, trop de temps se serait écoulé entre ce tournoi et Rome »

Par
Laurent Trupiano
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Un temps la présence de Jannik Sinner à Madrid a été mis en doute et très vite certains spécia­listes ont évoqué le fait que si l’Italien allait se rendre dans la capi­tale espa­gnole c’était pour remporter un 4ème Masters 1000 de suite, ce qui n’a jamais été fait. Or la raison réelle est ailleurs comme l’a expliqué son coach. 

« Sinner à Madrid ? Nous avons eu beau­coup de temps pour nous entraîner à Indian Wells et nous sommes préparés. Jannik, déjà pendant Monte‐Carlo, s’est toujours amélioré au fil du temps. Si nous n’étions pas venus à Madrid, il se serait écoulé trop de temps entre ce tournoi et Rome. Il va bien, il n’y a pas de quoi s’inquiéter »

Vainqueur à Monte‐Carlo en perdant qu’un seul set, on sent que le team de Sinner n’a qu’une obes­sion conti­nuer à matcher pour progresser, engranger de la confiance et arriver à Paris dans les meilleurs condi­tions possibles. On rappelle que Roland‐Garros est le seul tournoi qui manque encore au palmarès de l’Italien tout comme à Madrid du reste…

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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