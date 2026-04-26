Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seule­ment 19 ans, ne cesse d’im­pres­sionner les obser­va­teurs ces dernières semaines.

Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espa­gnol s’est déjà qualifié pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid où il va défier le grand espoir brési­lien, Joao Fonseca (31e mondial), né la même année que lui (2006).

Ancien joueur profes­sionnel italien et désor­mais consul­tant pour le site OA Sport, Guido Monaco a révélé que le numéro 1 mondial Jannik Sinner le surveillait désor­mais de près.

« On a pu voir Sinner s’entraîner avec Etcheverry et, pendant une pause, Vagnozzi est allé observer pendant plusieurs minutes Jodar qui s’entraînait sur un court voisin. Ils ont compris qu’il pour­rait repré­senter un danger consi­dé­rable. Sa façon de jouer me rappelle vrai­ment Sinner. Jodar est très fort. Quand, sorti de nulle part, on entre aussi rapi­de­ment dans le top 40 mondial… Il a fait passer de Minaur pour un gamin. L’impact sur le circuit et la qualité de jeu de Jodar sont impres­sion­nants. Il a un poignet en caou­tchouc : je n’ai jamais vu personne jouer des angles comme ça. »

A noter égale­ment que Sinner était en tribunes lors de la démons­tra­tion de Jodar face à De Minaur vendredi (6−3, 6–1)…