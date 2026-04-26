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« Sinner a compris que Jodar pour­rait repré­senter un danger consi­dé­rable. Son coach est allé l’ob­server pendant un entraî­ne­ment », révèle Guido Monaco

Par
Baptiste Mulatier
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Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seule­ment 19 ans, ne cesse d’im­pres­sionner les obser­va­teurs ces dernières semaines. 

Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espa­gnol s’est déjà qualifié pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid où il va défier le grand espoir brési­lien, Joao Fonseca (31e mondial), né la même année que lui (2006).

Ancien joueur profes­sionnel italien et désor­mais consul­tant pour le site OA Sport, Guido Monaco a révélé que le numéro 1 mondial Jannik Sinner le surveillait désor­mais de près. 

« On a pu voir Sinner s’entraîner avec Etcheverry et, pendant une pause, Vagnozzi est allé observer pendant plusieurs minutes Jodar qui s’entraînait sur un court voisin. Ils ont compris qu’il pour­rait repré­senter un danger consi­dé­rable. Sa façon de jouer me rappelle vrai­ment Sinner. Jodar est très fort. Quand, sorti de nulle part, on entre aussi rapi­de­ment dans le top 40 mondial… Il a fait passer de Minaur pour un gamin. L’impact sur le circuit et la qualité de jeu de Jodar sont impres­sion­nants. Il a un poignet en caou­tchouc : je n’ai jamais vu personne jouer des angles comme ça. »

A noter égale­ment que Sinner était en tribunes lors de la démons­tra­tion de Jodar face à De Minaur vendredi (6−3, 6–1)…

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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