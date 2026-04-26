Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seulement 19 ans, ne cesse d’impressionner les observateurs ces dernières semaines.
Titré à Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone, la nouvelle pépite du tennis espagnol s’est déjà qualifié pour le troisième tour du Masters 1000 de Madrid où il va défier le grand espoir brésilien, Joao Fonseca (31e mondial), né la même année que lui (2006).
Ancien joueur professionnel italien et désormais consultant pour le site OA Sport, Guido Monaco a révélé que le numéro 1 mondial Jannik Sinner le surveillait désormais de près.
« On a pu voir Sinner s’entraîner avec Etcheverry et, pendant une pause, Vagnozzi est allé observer pendant plusieurs minutes Jodar qui s’entraînait sur un court voisin. Ils ont compris qu’il pourrait représenter un danger considérable. Sa façon de jouer me rappelle vraiment Sinner. Jodar est très fort. Quand, sorti de nulle part, on entre aussi rapidement dans le top 40 mondial… Il a fait passer de Minaur pour un gamin. L’impact sur le circuit et la qualité de jeu de Jodar sont impressionnants. Il a un poignet en caoutchouc : je n’ai jamais vu personne jouer des angles comme ça. »
A noter également que Sinner était en tribunes lors de la démonstration de Jodar face à De Minaur vendredi (6−3, 6–1)…
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 13:43