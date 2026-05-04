Sur une série impres­sion­nante de 23 victoires consé­cu­tives, Jannik Sinner vient même de rafler ses cinq derniers Masters 1000 en ne concé­dant que deux sets au total.

En confé­rence de presse, après sa démons­tra­tion face à Alexander Zverev en finale à Madrid (6−1, 6–2), le numéro 1 mondial a pour­tant été pris de court par une ques­tion inattendue.

Un jour­na­liste lui a en effet demandé s’il était possible qu’il ne perde plus un seul match de la saison.

« C’est impos­sible. Ce n’est pas néces­saire de parler de ça », a balayé l’Italien, esquis­sant à peine un sourire.

- Periodista : « ¿Y si no pierdes ni un solo partido en lo que queda de tempo­rada ? ¿Es posible ? »



- Jannik Sinner : « No, no es posible. No vale la pena hablar de eso »



🤐 Hay que leer cada pregunta…pic.twitter.com/Khr9cZkZfp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 3, 2026

Jannik Sinner va déjà tenter de remporter le seul Masters 1000 et le seul Grand Chelem qui manquent à son palmarès : Rome et Roland‐Garros. Et malgré l’ab­sence de Carlos Alcaraz, la route reste longue.