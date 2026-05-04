Sur une série impressionnante de 23 victoires consécutives, Jannik Sinner vient même de rafler ses cinq derniers Masters 1000 en ne concédant que deux sets au total.
En conférence de presse, après sa démonstration face à Alexander Zverev en finale à Madrid (6−1, 6–2), le numéro 1 mondial a pourtant été pris de court par une question inattendue.
Un journaliste lui a en effet demandé s’il était possible qu’il ne perde plus un seul match de la saison.
« C’est impossible. Ce n’est pas nécessaire de parler de ça », a balayé l’Italien, esquissant à peine un sourire.
- Periodista : « ¿Y si no pierdes ni un solo partido en lo que queda de temporada ? ¿Es posible ? »— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 3, 2026
- Jannik Sinner : « No, no es posible. No vale la pena hablar de eso »
🤐 Hay que leer cada pregunta…pic.twitter.com/Khr9cZkZfp
Jannik Sinner va déjà tenter de remporter le seul Masters 1000 et le seul Grand Chelem qui manquent à son palmarès : Rome et Roland‐Garros. Et malgré l’absence de Carlos Alcaraz, la route reste longue.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 08:48