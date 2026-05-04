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Sinner à un jour­na­liste après son nouveau sacre : « C’est impos­sible. Ce n’est pas néces­saire de parler de ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Sur une série impres­sion­nante de 23 victoires consé­cu­tives, Jannik Sinner vient même de rafler ses cinq derniers Masters 1000 en ne concé­dant que deux sets au total.

En confé­rence de presse, après sa démons­tra­tion face à Alexander Zverev en finale à Madrid (6−1, 6–2), le numéro 1 mondial a pour­tant été pris de court par une ques­tion inattendue.

Un jour­na­liste lui a en effet demandé s’il était possible qu’il ne perde plus un seul match de la saison. 

« C’est impos­sible. Ce n’est pas néces­saire de parler de ça », a balayé l’Italien, esquis­sant à peine un sourire.

Jannik Sinner va déjà tenter de remporter le seul Masters 1000 et le seul Grand Chelem qui manquent à son palmarès : Rome et Roland‐Garros. Et malgré l’ab­sence de Carlos Alcaraz, la route reste longue. 

Publié le lundi 4 mai 2026 à 08:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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