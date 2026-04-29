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Sinner adoube le nouveau phéno­mène du circuit : « Il m’a poussé à la limite. C’est un joueur incroyable »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant d’affronter Jannik Sinner en quarts de finale à Madrid, Rafael Jodar restait sur douze victoires en treize matchs. 

S’il s’est imposé sans surprise (6−2, 7–6 [0]), pour remporter une 26e victoire consé­cu­tive en Masters 1000, le numéro 1 mondial a été bous­culé et impres­sionné par le jeune espa­gnol de 19 ans. 

« Il m’a poussé à la limite. C’est un joueur incroyable. J’ai essayé d’être le mieux préparé possible. C’était la première fois que je jouais contre lui. Et pour les prochaines fois, car j’es­père qu’on se retrou­vera, il saura à quoi s’attendre. Je saurai aussi à quoi m’attendre. Je suis incroya­ble­ment heureux. Ce fut un match de grande qualité. J’ai eu un peu de chance dans le deuxième set, mais aussi un peu d’expérience. Je suis content du match et évidem­ment très heureux d’être en demi‐finale ici pour la première fois. Ça compte beau­coup pour moi. On verra comment ça se passe », a salué l’Italien, désor­mais à deux matchs d’un 5e titre consé­cutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.

A noter que Rafael Jodar se rappro­chera déjà du top 30 lundi et s’ins­tal­lera au 34e rang mondial. 

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 19:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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