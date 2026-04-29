Avant d’affronter Jannik Sinner en quarts de finale à Madrid, Rafael Jodar restait sur douze victoires en treize matchs.
S’il s’est imposé sans surprise (6−2, 7–6 [0]), pour remporter une 26e victoire consécutive en Masters 1000, le numéro 1 mondial a été bousculé et impressionné par le jeune espagnol de 19 ans.
« Il m’a poussé à la limite. C’est un joueur incroyable. J’ai essayé d’être le mieux préparé possible. C’était la première fois que je jouais contre lui. Et pour les prochaines fois, car j’espère qu’on se retrouvera, il saura à quoi s’attendre. Je saurai aussi à quoi m’attendre. Je suis incroyablement heureux. Ce fut un match de grande qualité. J’ai eu un peu de chance dans le deuxième set, mais aussi un peu d’expérience. Je suis content du match et évidemment très heureux d’être en demi‐finale ici pour la première fois. Ça compte beaucoup pour moi. On verra comment ça se passe », a salué l’Italien, désormais à deux matchs d’un 5e titre consécutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.
Sinner after beating Rafa Jodar to reach Madrid SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2026
Jannik : “He pushed me to the limit. He’s an incredible player. I tried to be ready as much as I could. First time playing against him. Also for the next times.. hopefully we play again.. He knows what to expect. I know what to… pic.twitter.com/za8lgCHEjb
A noter que Rafael Jodar se rapprochera déjà du top 30 lundi et s’installera au 34e rang mondial.
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 19:18