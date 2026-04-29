Avant d’affronter Jannik Sinner en quarts de finale à Madrid, Rafael Jodar restait sur douze victoires en treize matchs.

S’il s’est imposé sans surprise (6−2, 7–6 [0]), pour remporter une 26e victoire consé­cu­tive en Masters 1000, le numéro 1 mondial a été bous­culé et impres­sionné par le jeune espa­gnol de 19 ans.

« Il m’a poussé à la limite. C’est un joueur incroyable. J’ai essayé d’être le mieux préparé possible. C’était la première fois que je jouais contre lui. Et pour les prochaines fois, car j’es­père qu’on se retrou­vera, il saura à quoi s’attendre. Je saurai aussi à quoi m’attendre. Je suis incroya­ble­ment heureux. Ce fut un match de grande qualité. J’ai eu un peu de chance dans le deuxième set, mais aussi un peu d’expérience. Je suis content du match et évidem­ment très heureux d’être en demi‐finale ici pour la première fois. Ça compte beau­coup pour moi. On verra comment ça se passe », a salué l’Italien, désor­mais à deux matchs d’un 5e titre consé­cutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.

Sinner after beating Rafa Jodar to reach Madrid SF



Jannik : “He pushed me to the limit. He’s an incre­dible player. I tried to be ready as much as I could. First time playing against him. Also for the next times.. hope­fully we play again.. He knows what to expect. I know what to… pic.twitter.com/za8lgCHEjb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2026

A noter que Rafael Jodar se rappro­chera déjà du top 30 lundi et s’ins­tal­lera au 34e rang mondial.