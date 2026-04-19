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Sinner bien arrivé à Madrid, Feliciano Lopez, direc­teur du tournoi, peut presque souffler

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

Si Jannik Sinner n’a pas offi­ciel­le­ment confirmé sa parti­ci­pa­tion au Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai), expli­quant qu’il voulait se tester sur le court central de la Caja Magica avant de rendre son verdict, ça sent quand même plutôt bon.

Arrivé il y a quelques minutes sur les instal­la­tions du tournoi madri­lène, l’Italien a dû faire passer une vraie lueur d’es­poir dans les bureaux d’une orga­ni­sa­tion légè­re­ment dépitée depuis les forfaits de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. 

On va croiser les doigts mais on voit quand même mal le numéro 1 mondial faire le dépla­ce­ment dans la capi­tale espa­gnole pour se retirer quelques heures plus tard du tournoi.

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 17:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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