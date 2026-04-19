Si Jannik Sinner n’a pas officiellement confirmé sa participation au Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai), expliquant qu’il voulait se tester sur le court central de la Caja Magica avant de rendre son verdict, ça sent quand même plutôt bon.
Arrivé il y a quelques minutes sur les installations du tournoi madrilène, l’Italien a dû faire passer une vraie lueur d’espoir dans les bureaux d’une organisation légèrement dépitée depuis les forfaits de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.
Ciao, Jannik ! 👋— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 19, 2026
Look who’s just arrived at the #MMOPEN @janniksin | @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/IbbN28M1Ub
On va croiser les doigts mais on voit quand même mal le numéro 1 mondial faire le déplacement dans la capitale espagnole pour se retirer quelques heures plus tard du tournoi.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 17:27