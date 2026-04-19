Si Jannik Sinner n’a pas offi­ciel­le­ment confirmé sa parti­ci­pa­tion au Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai), expli­quant qu’il voulait se tester sur le court central de la Caja Magica avant de rendre son verdict, ça sent quand même plutôt bon.

Arrivé il y a quelques minutes sur les instal­la­tions du tournoi madri­lène, l’Italien a dû faire passer une vraie lueur d’es­poir dans les bureaux d’une orga­ni­sa­tion légè­re­ment dépitée depuis les forfaits de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

On va croiser les doigts mais on voit quand même mal le numéro 1 mondial faire le dépla­ce­ment dans la capi­tale espa­gnole pour se retirer quelques heures plus tard du tournoi.