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Sinner, ça on le savait déjà : « Je ne suis pas du genre à m’enflammer quand je gagne mais je ne suis pas non plus du genre à me laisser abattre quand je perds »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Il y a dans la commu­ni­ca­tion de Jannik Sinner quelque chose d’unique, et c’est cet aspect qui bous­cule un peu nos habi­tudes et nos attentes. 

Quel que soit ses exploits, le joueur italien ne sort jamais des lignes qui ont été définies. 

Il reste dans son schéma, sans donner beau­coup aux médias, préfé­rant fina­le­ment ne pas polé­mi­quer ou parler de soi. 

Une atti­tude qui peut agacer mais qui lui permet de rester toujours dans l’idée de la perfor­mance et du jour d’après.

Interrogé à Madrid sur sa réus­site et sur ce que l’on pouvait en dire, il a en quelques mots répondu à ces ques­tions qui ne le soucient pas une seule seconde.

« C’est une période avec beau­coup de matchs posi­tifs mais je sais que la dyna­mique d’une saison peut changer en un instant, je ne suis pas du genre à m’enflammer quand je gagne mais je ne suis pas non plus du genre à me laisser abattre quand je perds parce que ce ne serait même pas juste de faire comme ça »

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 08:13

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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