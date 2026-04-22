Il y a dans la commu­ni­ca­tion de Jannik Sinner quelque chose d’unique, et c’est cet aspect qui bous­cule un peu nos habi­tudes et nos attentes.

Quel que soit ses exploits, le joueur italien ne sort jamais des lignes qui ont été définies.

Il reste dans son schéma, sans donner beau­coup aux médias, préfé­rant fina­le­ment ne pas polé­mi­quer ou parler de soi.

Une atti­tude qui peut agacer mais qui lui permet de rester toujours dans l’idée de la perfor­mance et du jour d’après.

Interrogé à Madrid sur sa réus­site et sur ce que l’on pouvait en dire, il a en quelques mots répondu à ces ques­tions qui ne le soucient pas une seule seconde.

« C’est une période avec beau­coup de matchs posi­tifs mais je sais que la dyna­mique d’une saison peut changer en un instant, je ne suis pas du genre à m’enflammer quand je gagne mais je ne suis pas non plus du genre à me laisser abattre quand je perds parce que ce ne serait même pas juste de faire comme ça »