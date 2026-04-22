Il y a dans la communication de Jannik Sinner quelque chose d’unique, et c’est cet aspect qui bouscule un peu nos habitudes et nos attentes.
Quel que soit ses exploits, le joueur italien ne sort jamais des lignes qui ont été définies.
Il reste dans son schéma, sans donner beaucoup aux médias, préférant finalement ne pas polémiquer ou parler de soi.
Une attitude qui peut agacer mais qui lui permet de rester toujours dans l’idée de la performance et du jour d’après.
Interrogé à Madrid sur sa réussite et sur ce que l’on pouvait en dire, il a en quelques mots répondu à ces questions qui ne le soucient pas une seule seconde.
« C’est une période avec beaucoup de matchs positifs mais je sais que la dynamique d’une saison peut changer en un instant, je ne suis pas du genre à m’enflammer quand je gagne mais je ne suis pas non plus du genre à me laisser abattre quand je perds parce que ce ne serait même pas juste de faire comme ça »
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 08:13