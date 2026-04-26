On voyait mal Jannik Sinner briser sa série de victoires consé­cu­tives en Masters 1000 face au modeste danois, Elmer Moller, 169e joueur mondial, ce dimanche, au troi­sième tour du tournoi de Madrid.

Facile vain­queur, 6–2, 6–3 et qualifié pour les huitièmes de finale où il retrou­vera Norrie ou Tirante, le numéro 1 mondial, en rempor­tant son 24e match de rang dans cette caté­gorie de tournoi, a dépassé Rafael Nadal et ses 23 succès d’affilée.

Si Novak Djokovic semble encore un poil loin (31 victoires), l’Italien a Roger Federer (29) en ligne de mire.

The moment Jannik Sinner won his 24th conse­cu­tive match at Masters 1000 level



He passes Rafa Nadal for the 3rd longest win streak in Masters 1000 events



1. Djokovic – 31.



2. Federer. 29.



3. 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 24.



4. Nadal – 23.



Doing unreal things. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/6eGRt3qT1s — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026

En cas de sacre dans la capi­tale espa­gnole, Sinner serait donc à une unité du Suisse et trois du Serbe. Et avec le forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Rome, les deux légendes ont du souci à se faire…