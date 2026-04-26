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Sinner dépasse Nadal, Federer et Djokovic ont du souci à se faire

Par
Thomas S
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On voyait mal Jannik Sinner briser sa série de victoires consé­cu­tives en Masters 1000 face au modeste danois, Elmer Moller, 169e joueur mondial, ce dimanche, au troi­sième tour du tournoi de Madrid.

Facile vain­queur, 6–2, 6–3 et qualifié pour les huitièmes de finale où il retrou­vera Norrie ou Tirante, le numéro 1 mondial, en rempor­tant son 24e match de rang dans cette caté­gorie de tournoi, a dépassé Rafael Nadal et ses 23 succès d’affilée. 

Si Novak Djokovic semble encore un poil loin (31 victoires), l’Italien a Roger Federer (29) en ligne de mire. 

En cas de sacre dans la capi­tale espa­gnole, Sinner serait donc à une unité du Suisse et trois du Serbe. Et avec le forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Rome, les deux légendes ont du souci à se faire…

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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