On voyait mal Jannik Sinner briser sa série de victoires consécutives en Masters 1000 face au modeste danois, Elmer Moller, 169e joueur mondial, ce dimanche, au troisième tour du tournoi de Madrid.
Facile vainqueur, 6–2, 6–3 et qualifié pour les huitièmes de finale où il retrouvera Norrie ou Tirante, le numéro 1 mondial, en remportant son 24e match de rang dans cette catégorie de tournoi, a dépassé Rafael Nadal et ses 23 succès d’affilée.
Si Novak Djokovic semble encore un poil loin (31 victoires), l’Italien a Roger Federer (29) en ligne de mire.
The moment Jannik Sinner won his 24th consecutive match at Masters 1000 level— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026
He passes Rafa Nadal for the 3rd longest win streak in Masters 1000 events
1. Djokovic – 31.
2. Federer. 29.
3. 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 24.
4. Nadal – 23.
Doing unreal things. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/6eGRt3qT1s
En cas de sacre dans la capitale espagnole, Sinner serait donc à une unité du Suisse et trois du Serbe. Et avec le forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Rome, les deux légendes ont du souci à se faire…
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 18:48