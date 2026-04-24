Alors que tout le monde ou presque s’attendait à une nouvelle démonstration de la part de Jannik Sinner, opposé ce vendredi à Benjamin Bonzi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, la réalité des conditions madrilènes est venu rattraper le numéro 1 mondial.
S’il a fini par s’imposer en trois manches après 2h20 d’une belle bataille, l’Italien a vraiment alerté le bon et le moins bon, manifestement gêné par les particularités du tournoi (court central presque fermé, altitude, vent…) et le niveau de jeu du Français.
Interrogé lors de l’interview d’après match sur le court, l’Italien n’a pas caché ses difficultés pour cette entrée en lice.
« Ça a été dur. J’ai vraiment galéré ici. Je le savais avant le match. C’est un court et des conditions vraiment particuliers. Je pense que chaque jour est différent. Chaque jour peut faire une grande différence. Je le sais. J’espère pouvoir m’améliorer un peu pour le prochain tour. J’ai essayé de rester calme mentalement. C’est pour ça que j’ai gagné aujourd’hui (vendredi). Sur le plan technique, on essaie de s’améliorer. On a un peu de temps demain. Un jour de repos. On va essayer d’en tirer parti de manière très positive. De très bonne manière. On verra jusqu’où je peux aller. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 18:58