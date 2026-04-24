Alors que tout le monde ou presque s’at­ten­dait à une nouvelle démons­tra­tion de la part de Jannik Sinner, opposé ce vendredi à Benjamin Bonzi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, la réalité des condi­tions madri­lènes est venu rattraper le numéro 1 mondial.

S’il a fini par s’im­poser en trois manches après 2h20 d’une belle bataille, l’Italien a vrai­ment alerté le bon et le moins bon, mani­fes­te­ment gêné par les parti­cu­la­rités du tournoi (court central presque fermé, alti­tude, vent…) et le niveau de jeu du Français.

Interrogé lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, l’Italien n’a pas caché ses diffi­cultés pour cette entrée en lice.

« Ça a été dur. J’ai vrai­ment galéré ici. Je le savais avant le match. C’est un court et des condi­tions vrai­ment parti­cu­liers. Je pense que chaque jour est diffé­rent. Chaque jour peut faire une grande diffé­rence. Je le sais. J’espère pouvoir m’améliorer un peu pour le prochain tour. J’ai essayé de rester calme menta­le­ment. C’est pour ça que j’ai gagné aujourd’hui (vendredi). Sur le plan tech­nique, on essaie de s’améliorer. On a un peu de temps demain. Un jour de repos. On va essayer d’en tirer parti de manière très posi­tive. De très bonne manière. On verra jusqu’où je peux aller. »