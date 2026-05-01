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Sinner écoeu­rant face à Fils : « Ça devrait être interdit de jouer comme Jannik. Ça peut faire peur aux enfants »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

La demi‐finale à Madrid entre les deux hommes les plus en forme du moment tourne pour le moment large­ment à l’avan­tage du patron, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, vain­queur de ses 26 derniers matchs en Masters 1000.

L’Italien a en effet large­ment dominé la première manche face au Français en affi­chant un niveau de jeu encore excep­tionnel (6−2).

« Mais comment ? Ça devrait être interdit de jouer comme Jannik. Ça peut faire peur aux enfants », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

Reste à savoir si Arthur Fils peut inverser la tendance. 

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 16:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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