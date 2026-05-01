La demi‐finale à Madrid entre les deux hommes les plus en forme du moment tourne pour le moment large­ment à l’avan­tage du patron, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, vain­queur de ses 26 derniers matchs en Masters 1000.

L’Italien a en effet large­ment dominé la première manche face au Français en affi­chant un niveau de jeu encore excep­tionnel (6−2).

« Mais comment ? Ça devrait être interdit de jouer comme Jannik. Ça peut faire peur aux enfants », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.

Mais mais comment ?



4⁄ 1 double break



Sinner est effrayant.

Il a giflé Fils sur son dernier coup droit après un gros rallye.



Ça devrait être interdit de jouer comme Jannik.

Ça peut faire peur aux enfants. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 1, 2026

Reste à savoir si Arthur Fils peut inverser la tendance.