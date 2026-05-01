La demi‐finale à Madrid entre les deux hommes les plus en forme du moment tourne pour le moment largement à l’avantage du patron, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, vainqueur de ses 26 derniers matchs en Masters 1000.
L’Italien a en effet largement dominé la première manche face au Français en affichant un niveau de jeu encore exceptionnel (6−2).
« Mais comment ? Ça devrait être interdit de jouer comme Jannik. Ça peut faire peur aux enfants », a réagi le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
Mais mais comment ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 1, 2026
4⁄1 double break
Sinner est effrayant.
Il a giflé Fils sur son dernier coup droit après un gros rallye.
Ça devrait être interdit de jouer comme Jannik.
Ça peut faire peur aux enfants.
Reste à savoir si Arthur Fils peut inverser la tendance.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 16:51