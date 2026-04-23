Dans un long entre­tien accordé à El Mundo, Jannik se livre et c’est assez rare pour être souligné.

Il aborde notam­ment l’ac­tua­lité récente et l’ab­sence de Carlos, une absence qui ne l’ar­range pas.

On veut bien le croire car les grands cham­pions aiment être confrontés à l’ad­ver­sité, c’est là où ils prennent vrai­ment leur « pied »

« Le tennis a besoin de Carlos, et moi j’ai besoin de le voir dans le tableau aussi. C’est la vérité. C’est un peu diffé­rent quand il n’est pas là. Le voir blessé n’est pas ce que je veux, et j’es­père qu’il reviendra le plus vite possible. J’espère surtout qu’il sera à Roland‐Garros. Mais c’est le tennis. J’espère que nos carrières seront très longues, et parfois je vais manquer certains tour­nois, et parfois lui en manquera. C’est comme ça que fonc­tionne le sport »