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Sinner est triste : « Le tennis a besoin de Carlos, et moi j’ai besoin de le voir dans le tableau aussi »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Dans un long entre­tien accordé à El Mundo, Jannik se livre et c’est assez rare pour être souligné. 

Il aborde notam­ment l’ac­tua­lité récente et l’ab­sence de Carlos, une absence qui ne l’ar­range pas.

On veut bien le croire car les grands cham­pions aiment être confrontés à l’ad­ver­sité, c’est là où ils prennent vrai­ment leur « pied »

« Le tennis a besoin de Carlos, et moi j’ai besoin de le voir dans le tableau aussi. C’est la vérité. C’est un peu diffé­rent quand il n’est pas là. Le voir blessé n’est pas ce que je veux, et j’es­père qu’il reviendra le plus vite possible. J’espère surtout qu’il sera à Roland‐Garros. Mais c’est le tennis. J’espère que nos carrières seront très longues, et parfois je vais manquer certains tour­nois, et parfois lui en manquera. C’est comme ça que fonc­tionne le sport »

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 08:05

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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