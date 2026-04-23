Dans un long entretien accordé à El Mundo, Jannik se livre et c’est assez rare pour être souligné.
Il aborde notamment l’actualité récente et l’absence de Carlos, une absence qui ne l’arrange pas.
On veut bien le croire car les grands champions aiment être confrontés à l’adversité, c’est là où ils prennent vraiment leur « pied »
« Le tennis a besoin de Carlos, et moi j’ai besoin de le voir dans le tableau aussi. C’est la vérité. C’est un peu différent quand il n’est pas là. Le voir blessé n’est pas ce que je veux, et j’espère qu’il reviendra le plus vite possible. J’espère surtout qu’il sera à Roland‐Garros. Mais c’est le tennis. J’espère que nos carrières seront très longues, et parfois je vais manquer certains tournois, et parfois lui en manquera. C’est comme ça que fonctionne le sport »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 08:05