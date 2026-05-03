Appelez‐le l’impitoyable.
Opposé ce dimanche à Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 mondial, qui restait sur huit victoires de rang contre l’Allemand, dont les trois dernières en demi‐finales des tournois d’Indian Wells, de Miami et de Monte‐Carlo, s’est encore montré intraitable.
Alors que certains imaginaient un scénario différent des précédentes confrontations, l’Italien a rapidement douché les prédictions et les espoirs d’un vrai combat en réalisant un double break d’entrée.
Concentré et appliqué dès les premiers échanges, Jannik faisait tout de suite comprendre à Sascha qu’il n’était pas là pour rigoler : 6–1 en 25 minutes. Le ton était donné.
Malgré un premier jeu de service expéditif dans le deuxième set, Zverev sombrait à nouveau face à la puissance et la précision chirurgicale de son adversaire, toujours aussi percutant au retour, comme sur sa mise en jeu.
Finalement vainqueur 6–1, 6–2, en 55 minutes de jeu, Jannik Sinner décroche ainsi un cinquième Masters 1000 de suite, ce qui n’a tout simplement jamais été réalisé dans l’histoire de ce sport.
L’Italien en profite également pour consolider sa place de numéro 1 mondial et emmagasiner le plein de confiance à trois semaines de Roland‐Garros où il sera l’immense favori en l’absence de Carlos Alcaraz.
Reste désormais à savoir s’il s’alignera la semaine prochaine, chez lui, à Rome, sur le dernier Masters 1000 de la saison sur terre battue…
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 18:10