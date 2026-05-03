Appelez‐le l’im­pi­toyable.

Opposé ce dimanche à Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 mondial, qui restait sur huit victoires de rang contre l’Allemand, dont les trois dernières en demi‐finales des tour­nois d’Indian Wells, de Miami et de Monte‐Carlo, s’est encore montré intraitable.

Alors que certains imagi­naient un scénario diffé­rent des précé­dentes confron­ta­tions, l’Italien a rapi­de­ment douché les prédic­tions et les espoirs d’un vrai combat en réali­sant un double break d’entrée.

Concentré et appliqué dès les premiers échanges, Jannik faisait tout de suite comprendre à Sascha qu’il n’était pas là pour rigoler : 6–1 en 25 minutes. Le ton était donné.

Malgré un premier jeu de service expé­ditif dans le deuxième set, Zverev sombrait à nouveau face à la puis­sance et la préci­sion chirur­gi­cale de son adver­saire, toujours aussi percu­tant au retour, comme sur sa mise en jeu.

Finalement vain­queur 6–1, 6–2, en 55 minutes de jeu, Jannik Sinner décroche ainsi un cinquième Masters 1000 de suite, ce qui n’a tout simple­ment jamais été réalisé dans l’his­toire de ce sport.

L’Italien en profite égale­ment pour conso­lider sa place de numéro 1 mondial et emma­ga­siner le plein de confiance à trois semaines de Roland‐Garros où il sera l’im­mense favori en l’ab­sence de Carlos Alcaraz.

Reste désor­mais à savoir s’il s’ali­gnera la semaine prochaine, chez lui, à Rome, sur le dernier Masters 1000 de la saison sur terre battue…