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Sinner humilie encore Zverev et réalise un exploit unique dans l’his­toire du tennis !

Par
Thomas S
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Tennis - Madrid 2026 - ATP - WTA - 29/04/2026 - -

Appelez‐le l’im­pi­toyable.

Opposé ce dimanche à Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 mondial, qui restait sur huit victoires de rang contre l’Allemand, dont les trois dernières en demi‐finales des tour­nois d’Indian Wells, de Miami et de Monte‐Carlo, s’est encore montré intraitable.

Alors que certains imagi­naient un scénario diffé­rent des précé­dentes confron­ta­tions, l’Italien a rapi­de­ment douché les prédic­tions et les espoirs d’un vrai combat en réali­sant un double break d’entrée. 

Concentré et appliqué dès les premiers échanges, Jannik faisait tout de suite comprendre à Sascha qu’il n’était pas là pour rigoler : 6–1 en 25 minutes. Le ton était donné.

Malgré un premier jeu de service expé­ditif dans le deuxième set, Zverev sombrait à nouveau face à la puis­sance et la préci­sion chirur­gi­cale de son adver­saire, toujours aussi percu­tant au retour, comme sur sa mise en jeu. 

Finalement vain­queur 6–1, 6–2, en 55 minutes de jeu, Jannik Sinner décroche ainsi un cinquième Masters 1000 de suite, ce qui n’a tout simple­ment jamais été réalisé dans l’his­toire de ce sport.

L’Italien en profite égale­ment pour conso­lider sa place de numéro 1 mondial et emma­ga­siner le plein de confiance à trois semaines de Roland‐Garros où il sera l’im­mense favori en l’ab­sence de Carlos Alcaraz.

Reste désor­mais à savoir s’il s’ali­gnera la semaine prochaine, chez lui, à Rome, sur le dernier Masters 1000 de la saison sur terre battue…

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 18:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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