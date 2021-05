Jannik Sinner sera l’une des attrac­tions à Madrid. C’est égale­ment la première fois qu’il parti­cipe à ce pres­ti­gieux tournoi. Le quoti­dien Marca est donc allé à la rencontre du prodige italien pour essayer de comprendre le phéno­mène Sinner. Jannik a évoqué sa famille et son éduca­tion pour expli­quer le pour­quoi de son calme et le sérieux de son travail, un discours plein d’hu­mi­lité, on croi­rait entendre un certain Rafael Nadal : « Je dois presque tout à mes parents, à l’édu­ca­tion que j’ai reçue. Mon père est cuisi­nier et ma mère est serveuse dans le même restau­rant. Ils ont toujours respecté le travail. Ils m’ont toujours appris à respecter tout le monde quel que soit son niveau social. Être calme sur le court ou, du moins essayer, est essen­tiel pour un joueur de tennis. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas nerveux »