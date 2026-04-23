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Sinner pas tendre avec les médias : « Parler à des jour­na­listes me dérange pas en soi, le souci c’est qu’ils posent souvent les mêmes questions »

Par
Laurent Trupiano
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Très souvent quand on lui demande ce qu’il le pese le plus dans sa vie de cham­pion, Jannik évoque les médias. 

Depuis qu’il est devenu une vraie star, il fait donc le job sans plus, et il n’est pas vrai­ment un bon client. 

Carlos est plus direct, plus à l’aise, ce qui fina­le­ment amène un équilibre. 

Dans son entre­tien à El Mundo, il quand même voulu replacer tout cela dans son contexte. Au final, s’ex­primer ne le dérange pas, mais il a l’im­pres­sion de toujours devoir dire les mêmes choses. 

« Donner des inter­views est diffi­cile, je ne peux pas le nier. Mais ce n’est pas parler aux jour­na­listes en soi, c’est qu’ils posent la même ques­tion si souvent. Je comprends que ça fait partie de mon travail et j’es­saie de ne pas me laisser user par ça. »

Sera‐t‐il entendu ?

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 13:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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