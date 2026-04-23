Très souvent quand on lui demande ce qu’il le pese le plus dans sa vie de champion, Jannik évoque les médias.
Depuis qu’il est devenu une vraie star, il fait donc le job sans plus, et il n’est pas vraiment un bon client.
Carlos est plus direct, plus à l’aise, ce qui finalement amène un équilibre.
Dans son entretien à El Mundo, il quand même voulu replacer tout cela dans son contexte. Au final, s’exprimer ne le dérange pas, mais il a l’impression de toujours devoir dire les mêmes choses.
« Donner des interviews est difficile, je ne peux pas le nier. Mais ce n’est pas parler aux journalistes en soi, c’est qu’ils posent la même question si souvent. Je comprends que ça fait partie de mon travail et j’essaie de ne pas me laisser user par ça. »
Sera‐t‐il entendu ?
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 13:45