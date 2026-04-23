Très souvent quand on lui demande ce qu’il le pese le plus dans sa vie de cham­pion, Jannik évoque les médias.

Depuis qu’il est devenu une vraie star, il fait donc le job sans plus, et il n’est pas vrai­ment un bon client.

Carlos est plus direct, plus à l’aise, ce qui fina­le­ment amène un équilibre.

Dans son entre­tien à El Mundo, il quand même voulu replacer tout cela dans son contexte. Au final, s’ex­primer ne le dérange pas, mais il a l’im­pres­sion de toujours devoir dire les mêmes choses.

« Donner des inter­views est diffi­cile, je ne peux pas le nier. Mais ce n’est pas parler aux jour­na­listes en soi, c’est qu’ils posent la même ques­tion si souvent. Je comprends que ça fait partie de mon travail et j’es­saie de ne pas me laisser user par ça. »

Sera‐t‐il entendu ?