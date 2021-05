Alors que la voie était presque toute tracée pour affronter Rafael Nadal en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner est tombé dès le deuxième tour face à l’Australien Alexei Popyrin (6–7(5), 2–6). Pourtant, le jeune italien était idéa­le­ment parti avec un break d’en­trée de match et une avance de trois points dans le jeu décisif. Mais comment souvent, celui qui fait la course en tête n’est pas forcé­ment celui qui l’emporte et l’Italien l’a appris à ses dépens.

« Lorsqu’on perd un match de cette façon, c’est une situa­tion qui n’est pas facile à accepter. J’aurais pu gagner presque trois fois le premier set. J’avais des chances et je ne les ai pas saisies. Dans le deuxième set, j’ai essayé de le faire bouger un peu plus. Mais globa­le­ment, je n’ai pas bien servi. Je me sentais très mal sur le court. Il a mieux joué que moi. C’était l’un de ces matchs où la défaite est très diffi­cile à accepter, mais je suis sûr qu’elle va me faire grandir. Je vais travailler dur pour être prêt à Rome », a déclaré l’Italien en confé­rence de presse d’après match avant d’évo­quer un problème d’al­lergie au pollen qui peut expli­quer sa prestation.

« Il y a beau­coup de pollen ici et je suis aller­gique. Aujourd’hui (mercredi), il faisait plus enso­leillé et beau­coup de pollen est entré dans le stade et il s’est infiltré dans mes yeux. Je n’étais pas du tout à l’aise. Mais je n’ai pas perdu à cause de ça. Je le savais déjà. »