D’habitude très discret quand il s’agit de parler des autres joueurs, Jannik Sinner vain­queur de Jodar en deux manches a bien voulu s’ex­primer au sujet de Rafael Jodar. L’Italien lui passe des messages au sujet de la pour­suite de sa carrière.

« En tant qu’ath­lète, la pres­sion est forte. Mon conseil est de la tenir le plus loin possible de la presse. Il y aura toujours beau­coup de rumeurs. Le joueur doit progresser, et on verra bien. Ce qu’il fait est incroyable. Je lui souhaite le meilleur, mais en même temps, il ne faut pas trop le brus­quer. Parfois, ça peut lui monter à la tête et c’est diffi­cile de s’en défaire. C’est un bon garçon, il a une famille formi­dable qui le soutient, son père a l’air très humble. Il va sans aucun doute obtenir des résul­tats incroyables à l’avenir, mais il y aura des joueurs encore plus jeunes qui arri­ve­ront. Mais il a tout le poten­tiel »