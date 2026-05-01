D’habitude très discret quand il s’agit de parler des autres joueurs, Jannik Sinner vainqueur de Jodar en deux manches a bien voulu s’exprimer au sujet de Rafael Jodar. L’Italien lui passe des messages au sujet de la poursuite de sa carrière.
« En tant qu’athlète, la pression est forte. Mon conseil est de la tenir le plus loin possible de la presse. Il y aura toujours beaucoup de rumeurs. Le joueur doit progresser, et on verra bien. Ce qu’il fait est incroyable. Je lui souhaite le meilleur, mais en même temps, il ne faut pas trop le brusquer. Parfois, ça peut lui monter à la tête et c’est difficile de s’en défaire. C’est un bon garçon, il a une famille formidable qui le soutient, son père a l’air très humble. Il va sans aucun doute obtenir des résultats incroyables à l’avenir, mais il y aura des joueurs encore plus jeunes qui arriveront. Mais il a tout le potentiel »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 08:11