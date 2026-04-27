Tout le monde ne parle que de lui en Espagne, d’autant plus après l’annonce du forfait de Carlos Alcaraz pour la suite de la saison de terre battue, dont Roland‐Garros.
Il faut bien avouer que Rafael Jodar a du tennis plein les mains et son parcours sur le Masters 1000 de Madrid commence à ressembler à celui de Barcelone où il s’est seulement incliné contre le vainqueur, Arthur Fils, en demi‐finales.
Tombeur ce dimanche soir de Joao Fonseca dans une ambiance électrique à la Caja Magica, « Rafa » impressionne tout le monde par sa qualité de balle et sa maturité. Logique donc que Jannik Sinner, qui pourrait l’affronter en quarts de finale, se soit même déplacé en tribunes pour apprécier son jeu.
« C’est un joueur très talentueux », a déclaré Sinner en conférence de presse dans la capitale espagnole. « La promotion 2006 compte de très bons joueurs comme lui, Joao Fonseca ou Rei Sakamoto. C’est une très bonne cuvée. Jódar est vraiment très bon, il frappe très proprement et développe de la puissance avec beaucoup d’aisance. On entend le son quand il frappe, c’est incroyable. C’est un joueur prometteur pour l’avenir, et il le montre déjà. J’aime son mental, il est calme et j’espère qu’il continuera à s’améliorer. Il a l’air très humble. Comme ce sont de jeunes joueurs, j’aime voir ces matchs en direct, car à la télévision, on ne voit pas certaines choses. En vrai, c’est totalement différent. Jódar a un jeu très beau et très net. Il se déplace très bien. C’est un joueur très fort, comme beaucoup d’autres. Je ne veux pas le comparer à Joao ou à d’autres, mais ce sont tous des joueurs incroyables, très talentueux. J’aime être présent à ces matchs pour savoir ce que l’avenir nous réserve. »
Publié le lundi 27 avril 2026 à 19:01