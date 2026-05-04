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Sinner répond à la décla­ra­tion osée de Zverev : « Je ne me compare pas aux autres joueurs »

Par
Thomas S
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« Je pense qu’il y a actuel­le­ment un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres. C’est assez simple, et je pense aussi qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Novak, et tous les autres », décla­rait Alexander Zverev quelques minutes après avoir été balayé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid.

Des propos qui ont été rapportés au numéro 1 mondial qui, comme à son habi­tude, a préféré éviter le sujet, préfé­rant se foca­liser sur lui‐même. Extraits. 

Question. Alexander Zverev a dit quelques minutes plus tôt en confé­rence de presse qu’il y a une grande diffé­rence entre vous et le reste du circuit. Êtes‐vous d’ac­cord avec lui ?
Jannik Sinner : C’est diffi­cile à dire. Vous savez, parfois vous avez de bons jours, parfois de mauvais jours. Si vous regardez mes matches du premier tour, ils sont très diffi­ciles. Ensuite, j’es­saye d’élever mon niveau. Aujourd’hui, c’était une très, très bonne perfor­mance de ma part, très solide, bon service. Mais je ne me compare pas aux autres joueurs. J’essaie d’être la meilleure version possible de moi‐même, et c’est tout.

Publié le lundi 4 mai 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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