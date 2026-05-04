« Je pense qu’il y a actuel­le­ment un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres. C’est assez simple, et je pense aussi qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Novak, et tous les autres », décla­rait Alexander Zverev quelques minutes après avoir été balayé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid.

Des propos qui ont été rapportés au numéro 1 mondial qui, comme à son habi­tude, a préféré éviter le sujet, préfé­rant se foca­liser sur lui‐même. Extraits.

Question. Alexander Zverev a dit quelques minutes plus tôt en confé­rence de presse qu’il y a une grande diffé­rence entre vous et le reste du circuit. Êtes‐vous d’ac­cord avec lui ?

Jannik Sinner : C’est diffi­cile à dire. Vous savez, parfois vous avez de bons jours, parfois de mauvais jours. Si vous regardez mes matches du premier tour, ils sont très diffi­ciles. Ensuite, j’es­saye d’élever mon niveau. Aujourd’hui, c’était une très, très bonne perfor­mance de ma part, très solide, bon service. Mais je ne me compare pas aux autres joueurs. J’essaie d’être la meilleure version possible de moi‐même, et c’est tout.