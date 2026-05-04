« Je pense qu’il y a actuellement un écart considérable entre Sinner et tous les autres. C’est assez simple, et je pense aussi qu’il y a un écart considérable entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Novak, et tous les autres », déclarait Alexander Zverev quelques minutes après avoir été balayé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid.
Des propos qui ont été rapportés au numéro 1 mondial qui, comme à son habitude, a préféré éviter le sujet, préférant se focaliser sur lui‐même. Extraits.
Question. Alexander Zverev a dit quelques minutes plus tôt en conférence de presse qu’il y a une grande différence entre vous et le reste du circuit. Êtes‐vous d’accord avec lui ?
Jannik Sinner : C’est difficile à dire. Vous savez, parfois vous avez de bons jours, parfois de mauvais jours. Si vous regardez mes matches du premier tour, ils sont très difficiles. Ensuite, j’essaye d’élever mon niveau. Aujourd’hui, c’était une très, très bonne performance de ma part, très solide, bon service. Mais je ne me compare pas aux autres joueurs. J’essaie d’être la meilleure version possible de moi‐même, et c’est tout.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 14:58