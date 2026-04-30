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Sinner révèle ce qu’il a dit à Jodar lors de la poignée de main au filet

Par
Baptiste Mulatier
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Bousculé et impres­sionné par Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a encensé le nouveau phéno­mène du circuit après leur tout premier duel. 

En confé­rence de presse après sa victoire en deux sets (6−2, 7–6 [0]), le numéro 1 mondial a égale­ment révélé ce qu’il avait dit à l’Espagnol de 19 ans lors de la poignée de main au filet. 

« Je lui ai dit que je lui souhai­tais le meilleur pour la saison, qu’il continue à travailler, qu’il continue à s’amé­liorer, et c’est tout. »

La pépite espa­gnol se rapproche déjà du top 30 et s’ins­tal­lera au 34e rang mondial lundi. Une progres­sion fulgurante. 

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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