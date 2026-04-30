Bousculé et impres­sionné par Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a encensé le nouveau phéno­mène du circuit après leur tout premier duel.

En confé­rence de presse après sa victoire en deux sets (6−2, 7–6 [0]), le numéro 1 mondial a égale­ment révélé ce qu’il avait dit à l’Espagnol de 19 ans lors de la poignée de main au filet.

« Je lui ai dit que je lui souhai­tais le meilleur pour la saison, qu’il continue à travailler, qu’il continue à s’amé­liorer, et c’est tout. »

Can’t stop, won’t stop 💪



The moment @janniksin defeated Rafael Jodar in the pair’s first meeting !#MMOpen pic.twitter.com/nfasws5J8Y — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2026

La pépite espa­gnol se rapproche déjà du top 30 et s’ins­tal­lera au 34e rang mondial lundi. Une progres­sion fulgurante.