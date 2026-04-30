Bousculé et impressionné par Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a encensé le nouveau phénomène du circuit après leur tout premier duel.
En conférence de presse après sa victoire en deux sets (6−2, 7–6 [0]), le numéro 1 mondial a également révélé ce qu’il avait dit à l’Espagnol de 19 ans lors de la poignée de main au filet.
« Je lui ai dit que je lui souhaitais le meilleur pour la saison, qu’il continue à travailler, qu’il continue à s’améliorer, et c’est tout. »
Can’t stop, won’t stop 💪— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2026
The moment @janniksin defeated Rafael Jodar in the pair’s first meeting !#MMOpen pic.twitter.com/nfasws5J8Y
La pépite espagnol se rapproche déjà du top 30 et s’installera au 34e rang mondial lundi. Une progression fulgurante.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 12:29