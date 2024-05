S’il s’est qualifié pour la première fois en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid grâce à sa victoire contre Karen Khachanov mardi, Jannik Sinner continue de ressentir un incon­fort au niveau de la hanche. Le numéro 2 mondial a long­temps hésité à se présenter sur le court.

« Je ne veux pas dire à quelle heure je me suis couché, mais il y a des jours où vous avez besoin de plus de trai­te­ment, d’autres où vous avez besoin de plus de sommeil, donc vous devez vous adapter un peu. Il y a des joueurs qui ont du mal à s’en­dormir la nuit parce qu’ils ont encore de l’adré­na­line, mais ce n’est pas mon cas. Cette fois, nous avons beau­coup travaillé après le match, la nuit a été longue, nous avons continué même le matin. Je pense qu’au­jourd’hui (mardi), sur le court, nous avons vu que j’al­lais un peu mieux. Je sentais encore un peu la gêne mais le plus impor­tant est d’es­sayer de ne pas empirer la douleur », a déclaré l’Italien en confé­rence de presse.

Sinner n’af­fron­tera Felix Auger‐Aliassime que jeudi et a donc un jour supplé­men­taire, ce mercredi, pour conti­nuer de se soigner.