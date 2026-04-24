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Sinner très clair sur sa rela­tion avec Alcaraz : « Il y a des choses que nous préfé­rons tous les deux garder pour nous »

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Thomas S
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Alors qu’il fera son entrée en lice ce vendredi sur le Masters 1000 de Madrid (opposé au Français, Benjamin Bonzi au deuxième tour), Jannik Sinner s’est longue­ment confié chez nos confrères espa­gnols d’El Mundo avant le début du tournoi.

Notamment inter­rogé sur sa belle riva­lité ainsi que sur sa rela­tion avec Carlos Alcaraz, l’Italien a expliqué qu’elle restait pure­ment amicale et profes­sion­nelle. Rien de plus. 

« Évidemment, on ne parle pas de tout. C’est tout à fait normal. On n’aborde pas les sujets d’un point de vue personnel. On parle de choses géné­rales et c’est toujours agréable de passer du temps avec Carlos. C’est un garçon très gentil, il l’a toujours été. Mais il y a des choses que nous préfé­rons tous les deux garder pour nous. »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 15:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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