Alors qu’il fera son entrée en lice ce vendredi sur le Masters 1000 de Madrid (opposé au Français, Benjamin Bonzi au deuxième tour), Jannik Sinner s’est longuement confié chez nos confrères espagnols d’El Mundo avant le début du tournoi.
Notamment interrogé sur sa belle rivalité ainsi que sur sa relation avec Carlos Alcaraz, l’Italien a expliqué qu’elle restait purement amicale et professionnelle. Rien de plus.
« Évidemment, on ne parle pas de tout. C’est tout à fait normal. On n’aborde pas les sujets d’un point de vue personnel. On parle de choses générales et c’est toujours agréable de passer du temps avec Carlos. C’est un garçon très gentil, il l’a toujours été. Mais il y a des choses que nous préférons tous les deux garder pour nous. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 15:10