Auteur d’un quasi sans faute sur ce début de saison sur terre battue (titré sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo et battu en finale de l’ATP 500 de Barcelone), Stefanos Tsitsipas s’est présenté devant les médias avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid.

Invité à s’ex­primer sur ses premiers souve­nirs de Rafael Nadal en tant que joueur, le Grec a livré une longue et belle réponse qui en dit très long sur l’aura de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« Il est impi­toyable et n’a de pitié pour personne. J’ai ressenti cela pour la première fois lorsque j’ai joué contre lui à Barcelone et qu’il était complè­te­ment impi­toyable. Je me souviens de son énergie après le toss. J’avais l’im­pres­sion que le stade lui appar­te­nait et je n’ai pas ressenti cela avec beau­coup de joueurs de tennis que j’ai affrontés. C’est vrai­ment inti­mi­dant d’une certaine manière. En tant que jeune joueur, vous n’êtes pas habitué à ce senti­ment lorsque vous êtes face à quel­qu’un. C’est donc quelque chose que je porte encore en moi menta­le­ment – je me souviens de ce senti­ment. Il m’a fallu un certain temps pour m’ha­bi­tuer à sa balle et oublier qui se trou­vait de l’autre côté du filet. Bien sûr, j’ai grandi en le regar­dant. J’avais même un poster de lui dans ma chambre. C’est donc diffi­cile au début. Vous vous dites : ‘C’est le héros de mon enfance’. »