Éliminé au dernier tour des quali­fi­ca­tions par Aslan Karatsev le 25 avril dernier, Jan‐Lennard Struff a profité de son statut de lucky loser à merveille pour atteindre la finale du Masters 1000 de Madrid dimanche, où il s’est incliné les armes à la main contre Carlos Alcaraz.

« J’ai vécu une aven­ture incroyable en tant que lucky loser. Atteindre la finale et être vice‐champion ici à Madrid… J’espère que cela me stimu­lera dans les semaines et les mois à venir. C’est la plus belle réus­site de ma carrière jusqu’à présent. J’espère que ce parcours m’ai­dera beau­coup », a déclaré l’Allemand, désor­mais 28e mondial, en confé­rence de presse après sa défaite.