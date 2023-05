Alors qu’il n’au­rait même pas dû passer les quali­fi­ca­tions (battu par Karatsev au dernier tour puis repêché), Jan Lennard Struff est aux anges : il va disputer sa toute première finale en Masters 1000, à Madrid ce dimanche (à partir de 18h30) face au local et 2e joueur mondial, Carlos Alcaraz.

Un joueur contre lequel il s’est déjà imposé lors de l’édi­tion 2021 de Roland‐Garros. Une autre époque tant le prodige espa­gnol a progressé à vitesse grand V.

« Carlos a main­te­nant 20 ans. Nous avons joué à Roland Garros quand il avait 18 ans et je dois dire qu’il a beau­coup changé depuis. Ce qu’il a accompli ces deux dernières années est incroyable. C’est un joueur très complet, il a beau­coup d’armes. Il sert et volleye, il peut jouer fort depuis la ligne de fond, il a un bon service, de bons amortis… Il est très rapide, c’est un grand athlète. Je me souviens que c’était deux batailles diffi­ciles », a déclaré l’Allemand qui s’était incliné en cinq manches à Wimbledon l’année dernière lors de sa deuxième confron­ta­tion face à Carlitos.