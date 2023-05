Cet open de Madrid est celui des « surprises » et les demi‐finales propo­sées au public seront inédites. Si l’af­fiche entre Alcaraz et Coric programmée à 16H pour­rait être un clas­sique, celle entre Karatsev et Struff était impensable.

Hier, Jan Lennard déjà perfor­mant à Monte‐Carlo a donc profité des condi­tions rapides pour sortir Stefanos en trois manches (7−6, 5–7, 6–3).

C’est seule­ment la 3ème fois dans l’his­toire des Masters 1000 qu’un joueur « lucky loser » atteint le dernier carré. L’Allemand aura forcé­ment encore son mot à dire face à Karatsev notam­ment s’il garde

3. Pour la 3ème fois dans l’his­toire des Masters 1000 (1990−2023), un joueur lucky loser a réussi à se quali­fier pour les demi‐finales :

▪️ Toronto 2004 : Thomas Johansson 🇸🇪

▪️ Rome 2016 : Lucas Pouille 🇫🇷

▪️ Madrid 2023 : Jan Lennard Struff 🇩🇪 pic.twitter.com/YfgoWXOW2P — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 4, 2023

L’Allemand aura forcé­ment encore son mot à dire face à Karatsev notam­ment s’il garde la même régu­la­rité sur sa première balle de service.