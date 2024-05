Le Masters 1000 de Madrid n’a pas fini de faire parler. La capi­tale espa­gnole a connu une cascade de bles­sures cette année. Par exemple, Félix Auger‐Aliassime en a gran­de­ment béné­ficié, lui qui a pu disputer sa première finale en Masters 1000, après l’abandon de trois de ses adver­saires dans les tours précédents.

De nombreux obser­va­teurs ont fait le rappro­che­ment avec l’al­lon­ge­ment de la durée de ces tour­nois. Présente en confé­rence de presse avant son entrée en lice du WTA 1000 de Rome, Iga Swiatek est revenu sur cet épisode.

« C’est diffi­cile pour moi de comparer le tennis ATP sur terre battue et sur dur. Je ne suis pas ce genre de spécia­liste en termes d’ana­lyse pour savoir pour­quoi ils ont des bles­sures main­te­nant. D’un autre côté, c’est peut‐être juste simple­ment une coïn­ci­dence si cela ne s’est produit que quelques jours. Je pense que dans l’en­semble, le circuit devient de plus en plus exigeant en raison de la durée des tour­nois et de toutes ces règles obli­ga­toires, tant sur l’ATP que sur la WTA. Nous verrons ce que cela va apporter dans le futur »