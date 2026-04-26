Le duel 100 % français entre Ugo Humbert (34e mondial) et Terence Atmane (47e) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid s’est achevé dans une ambiance tendue.
Alors qu’il menait 5–2 dans le tie‐break de la deuxième manche, avec l’occasion de recoller à un set partout, Humbert a totalement craqué. Face à un Atmane perclus de crampes en fin de set, il a laissé filer cinq points consécutifs dans le jeu décisif, avant de s’incliner en deux manches (7−6 [3], 7–6 [5]).
Quelques minutes plus tôt, Humbert s’était pourtant montré fair‐play, venant s’enquérir de l’état de son compatriote, au sol et en proie à la douleur, allant même jusqu’à lui apporter une chaise. Mais au moment de la poignée de main, le ton était tout autre : le 34e mondial a salué son adversaire avec froideur.
Au micro de L’Equipe après sa victoire, Atmane a donné sa version des faits :
« J’étais stressé et j’ai crampé au premier point à 5–4 au moment de servir pour le match. J’ai un peu paniqué parce que je ne suis pas vraiment habitué aux crampes, je ne respirais pas bien, ça se propageait. Au début, j’ai essayé de ne rien montrer et de finir le plus vite possible, mais il est revenu et j’ai dû me battre. Je comprends qu’il puisse être énervé, je pense qu’il y a des raisons, je ne peux pas le blâmer d’être énervé, je ne peux que m’excuser, parce qu’évidemment ce n’est pas ce que je voulais. Je voulais juste faire mon match. Je comprends sa poignée de main, c’est triste d’avoir terminé le match comme ça, mais c’est comme ça (…) Il faut demander à l’arbitre, pourquoi est‐ce qu’il ne m’a pas mis le dépassement de temps. Moi, j’y suis pour rien. J’essaie juste de me battre avec les qualités que j’ai à ce moment‐là. Je ne fais pas exprès de m’écrouler par terre. C’est que vraiment, je ne peux plus tenir debout. J’essaie de respecter du mieux que je peux les règles. Sur les dépassements de temps, c’est des questions qu’il faut poser à l’arbitre et au juge‐arbitre. Moi, j’essaie de faire mon truc, j’ai essayé de me battre comme j’ai pu, et c’est tout. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 09:22