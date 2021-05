Dominic Thiem est‐il un nouveau joueur ? On peut se poser la ques­tion notam­ment quand il répond au sujet de la petite pause qu’il a programme avant de revenir à Madrid. Visiblement il veut changer son mode de fonc­tion­ne­ment notam­ment parce qu’il possède une méthode de jeu qui ne peut s’ap­puyer sur un léger manque de moti­va­tion : « Chaque joueur et chaque person­nage est diffé­rent. Mais moi, pour mon jeu, j’ai besoin de 100% d’in­ten­sité et de 100% d’énergie. Je ne suis pas le gars qui peut s’ap­puyer unique­ment sur son service pendant un match ou qui peut jouer avec un peu d’in­ten­sité et qui continue de gagner. Je ne suis tout simple­ment pas ce genre de gars. J’ai besoin de 100% dans tous les aspects de mon jeu. Je n’ai tout simple­ment pas pu mettre ça sur le court à Doha, à Dubaï ou vers la fin de l’Open d’Australie, c’est pour­quoi il valait mieux faire une pause. Mieux vaut revenir quand il est à nouveau possible de jouer avec ce 100% dans tous les aspects de mon jeu. C’est aussi l’ob­jectif pour l’avenir, non, de ne jouer que des tour­nois où je suis prêt à 100% à participer »