Vainqueur dans la douleur d’Alex De Minaur en huitièmes de finale du Masters 1000 madri­lène (7–6(7), 6–4), Dominic Thiem, comme Alexander Zverev ce mercredi, a été inter­rogé sur sa jeunesse et les sacri­fices qu’il a du réaliser pour devenir l’un des tous meilleurs joueurs de tennis de la planète.

« Je ne regrette pas ce que j’ai manqué durant ma jeunesse (fêtes, sorties, passer du temps avec des amis, ndlr), mais ça me manque, oui. Je le fais main­te­nant, parfois. Depuis quelques temps, j’ai un peu plus de liberté qu’a­vant. Bien sûr, c’est incroyable d’avoir un après‐midi enso­leillé et de le passer avec des amis à parler de tout, à refaire le monde. C’est essen­tiel­le­ment ce qui ne s’est pas produit entre mes 13 et mes 17 ans. Bien sûr que cela me manque. Mais, aujourd’hui, j’es­saie de le faire aussi souvent que possible. »