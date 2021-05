Absent des courts depuis un mois et demi et sa défaite au premier tour de Dubai face à Harris, Dominic Thiem est enfin de retour sur le circuit à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Madrid. Double fina­liste à la Caja Magica (2017 et 2018), l’Autrichien est revenu lors de la journée des médias sur cette pause parfois quali­fiée de « burn‐out » par son entou­rage proche.

« La pause s’est bien passée, j’en avais besoin mais main­te­nant il est temps de revenir sur le court. Je pense que je suis à un bon niveau, en Autriche j’ai fait une bonne prépa­ra­tion tant physi­que­ment que sur le terrain. Les condi­tions à Madrid sont excel­lentes pour mon jeu et j’ai obtenu d’ex­cel­lents résul­tats ici. J’espère bien jouer. J’ai hâte de jouer à nouveau devant le public. A l’ex­cep­tion de la première partie de l’Open d’Australie, je n’ai jamais joué devant le public. Ici, les tribunes sont assez pleines, je pense que 30 à 40% du public est un excellent pourcentage. »