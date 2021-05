Arrivé sans repères à Madrid, chaque sortie victo­rieuse donne un peu plus de confiance à l’Autrichien. Il sera opposé aujourd’hui à John Isner. Dominic sera le favori de ce duel et il est heureux que les choses se passent bien : « C’est vrai que j’ai perdu un peu d’in­ten­sité après avoir remporté ce premier set serré. Je dois reprendre le rythme, mais plus je joue de matches contre ces meilleurs joueurs, plus vite je retrou­verai le rythme de match dont j’ai besoin. Je me sens bien mieux que prévu. Sur certains points et certains rallyes, je ressens encore le manque de matches. Je suis un peu plus essoufflé. Pour l’ins­tant, il y a eu de nombreux longs rallyes, c’exac­te­ment ce dont j’ai besoin en ce moment »