Qui a dit que les Américains n’étaient pas perfor­mants sur terre battue ?

Après les quali­fi­ca­tions de Taylor Fritz et Frances Tiafoe ce samedi pour le 3e tour du Masters 1000 de Madrid, ce dernier s’est exprimé concer­nant ses apti­tudes sur cette surface. Et s’il est conscient qu’il ne se dépla­cera jamais aussi bien que les spécia­listes, Frances assure qu’il n’est plus le même joueur qu’il y a encore quelques mois.

« Je ne peux pas jouer comme ces gars et me déplacer comme ils le font sur la terre battue. Je vais m’en prendre à eux, jouer vite… Je suis dange­reux partout tant que j’ai la tête sur les épaules, ce qui est le cas depuis des mois. Je sens que je n’ai rien à perdre à chaque match que je joue. »