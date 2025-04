Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, Frances Tiafoe a insisté sur l’ho­mo­gé­néité du circuit en assu­rant qu’il y avait des oppor­tu­nités à saisir dans les plus gros tournois.

« Je pense que le niveau est très simi­laire sur le circuit, n’im­porte qui peut battre n’im­porte qui un jour donné. Je pense que nous vivons une période passion­nante. La période me les années 2000 à 2004 ou 2005. C’est une fenêtre. Tout le monde peut gagner des Grands Chelems. Tout le monde peut gagner des Masters 1000. Peut‐être qu’Alcaraz et Sinner en auront deux ou trois sur l’année. Mais c’est un jeu ouvert. Je pense que personne ne craint personne. Personne n’est supé­rieur à personne, sauf Sinner et Alcaraz. Je respecte ces deux‐là. Mais je pense que tous les autres, s’ils ne jouent pas bien, peuvent perdre. »

A noter que l’Américain affron­tera le Français Alexandre Muller au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid ce mardi.