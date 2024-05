Alors qu’il restait sur quatre défaites d’af­filée avant le Masters 1000 de Madrid, Andrey Rublev a réussi à renverser la vapeur en décro­chant l’un des plus beaux titres de sa carrière (avec Monte‐Carlo) dans la capi­tale espagnole.

Interrogé sur ce chan­ge­ment soudain de dyna­mique, le Russe a déclaré n’avoir jamais douté de lui et de son travail acharné.

« Je pense qu’il est normal d’avoir des hauts et des bas. J’ai commencé cette saison en jouant très bien, puis, d’une manière ou d’une autre, j’ai commencé à jouer un peu moins bien, et ensuite les deux semaines où je n’ai pas pu gagner un seul match. Nous passons tous par des hauts et des bas. Je me suis efforcé de conti­nuer à travailler et à m’amé­liorer. La saison est très longue et je savais que j’au­rais une oppor­tu­nité à saisir. Cette semaine change tout. Maintenant, il semble que la tournée sur terre battue m’ait été béné­fique, même si j’ai perdu les deux derniers tour­nois au premier tour. »