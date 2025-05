Pour aspirer à une carrière dans le sport de haut niveau sur la durée, avoir un staff médical perfor­mant est une néces­sité. Pendant sa période active, Roger Federer a été rela­ti­ve­ment épargné par les bles­sures jusqu’à 2016. Cette année, en février, le Maestro suisse est victime d’une déchi­rure au ménisque du genou gauche. Un genou en déli­ca­tesse qui ne le lais­sera jamais tran­quille, préci­pi­tant son retrait des courts en 2022.

Avant cet inci­dent, les rapports médi­caux de l’an­cien numéro 1 mondial sont presque vides. Une anomalie pour Tomas Perez, médecin offi­ciel sur le Masters 1000 de Madrid depuis plus de 20 ans.

« Lorsque vous parti­cipez à un tournoi, cela fait partie du travail d’ac­céder au système pour voir les infor­ma­tions médi­cales anté­rieures du joueur, qui sont trans­fé­rées entre tous les services médi­caux. Si vous avez de l’ec­zéma sur la peau, ils le verront ici (Madrid), à Rome et à Roland‐Garros, nous travaillons toujours avec cette conti­nuité. Je me souvien­drai toujours de la première fois que nous avons ouvert le dossier médical de Federer… il était vide ! Je n’ar­ri­vais pas à le croire, puis j’ai regardé des années en arrière… et il était toujours vide ! Comment était‐il possible que cet homme n’ait jamais eu de problèmes ? Je suppose qu’il avait un physio­thé­ra­peute excep­tionnel, mais c’était plutôt son truc, une connais­sance extrême de son corps pour ne jamais le pousser à la limite », a raconté le prati­cien, dans un entre­tien accordé à Punto de Break.